Появились подробности по туристам, застрявшим на камчатском вулкане

Два туриста пострадали при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае — они получили травмы верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.
«У одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — заявили в центре медицины катастроф. Информацию передает ТАСС. Как уточнили в главном управлении МЧС России по региону, на место происшествия направлен вертолет с медицинскими работниками и сотрудниками спасательных служб.
Ранее сообщалось, что в ходе восхождения на Вилючинский вулкан не менее трех альпинистов получили травмы в результате срыва. Пострадавшие оказались неспособны самостоятельно спуститься с горы, в связи с чем спасательные службы приступили к подготовке операции по их эвакуации. Отмечается, что группа не проходила регистрацию в МЧС перед восхождением.
