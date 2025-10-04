Появились подробности по туристам, застрявшим на камчатском вулкане

Застрявшие на камчатском вулкане туристы получили травмы рук и ног
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе восхождения на вулкан пострадали двое человек
В ходе восхождения на вулкан пострадали двое человек Фото:

Два туриста пострадали при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае — они получили травмы верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«У одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — заявили в центре медицины катастроф. Информацию передает ТАСС. Как уточнили в главном управлении МЧС России по региону, на место происшествия направлен вертолет с медицинскими работниками и сотрудниками спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в ходе восхождения на Вилючинский вулкан не менее трех альпинистов получили травмы в результате срыва. Пострадавшие оказались неспособны самостоятельно спуститься с горы, в связи с чем спасательные службы приступили к подготовке операции по их эвакуации. Отмечается, что группа не проходила регистрацию в МЧС перед восхождением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два туриста пострадали при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае — они получили травмы верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф. «У одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — заявили в центре медицины катастроф. Информацию передает ТАСС. Как уточнили в главном управлении МЧС России по региону, на место происшествия направлен вертолет с медицинскими работниками и сотрудниками спасательных служб. Ранее сообщалось, что в ходе восхождения на Вилючинский вулкан не менее трех альпинистов получили травмы в результате срыва. Пострадавшие оказались неспособны самостоятельно спуститься с горы, в связи с чем спасательные службы приступили к подготовке операции по их эвакуации. Отмечается, что группа не проходила регистрацию в МЧС перед восхождением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...