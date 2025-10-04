Власти опровергли, что у россиян будут забирать пустующие квартиры

Власти не планируют изымать у россиян квартиры, признанные пустующими на Крайнем Севере. Об этом заявил председатель комитета Совфеда Андрей Шевченко, комментируя внесенный в Госдуму законопроект.
Сенатор опроверг появившиеся в СМИ сообщения о возможной конфискации жилья. «Решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления», — пояснил Шевченко, сообщает ТАСС.
Критерии признания жилья пустующим:
· долги за ЖКУ более года;
· неуплата налога на имущество за два периода;
· отсутствие изменений в показаниях счетчиков более года;
· отсутствие или неисправность входной двери, окон, отопительных приборов.
Важный нюансом является то, что квартиры будут переходить в муниципальный фонд только в случае добровольного отказа собственника, который не может продать или содержать жилье. Нормы будут применяться исключительно к многоквартирным домам в районах Крайнего Севера.
Ранее на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости на 2025–2026 годы. В панельной дискуссии приняли участие представители власти, бизнеса и ведущие специалисты строительной отрасли, которые проанализировали основные тенденции и вызовы в секторе.
