Шторм надвигается: какой силы будет магнитная буря 5 октября 2025, прогноз

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 5 октября— 36%
Жителям России 5 октября 2025 года следует подготовиться к возможным геомагнитным возмущениям. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 5 октября 2025 ожидается повышенная солнечная активность, которая может привести к магнитным колебаниям на Земле. Несмотря на то, что прогнозируется относительно слабая буря, метеочувствительным людям стоит принять необходимые меры предосторожности. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность: вспышки и возмущения начала октября

Начало октября 2025 года отметилось повышенной активностью на Солнце. Самая значительная магнитная буря произошла 1 октября с интенсивностью K6 (G3), что соответствует сильной буре по международной классификации. В этот день были зафиксированы краткосрочные зоны полярных сияний, которые наблюдались даже в северных регионах России.

Что касается 4 октября, тр специалисты зарегистрировали семь солнечных вспышек класса C. Последняя вспышка интенсивностью C3.5 произошла сегодня в 08:02 по московскому времени. Примечательно, что большинство вспышек связано с активной солнечной областью 4242. Наиболее мощной стала вспышка C5.5, зафиксированная в 04:42.

Текущий индекс солнечной активности оценивается как умеренный. Геомагнитное поле Земли сегодня находится в относительно спокойном состоянии, с показателем Kp = 3.67, но завтра ситуация может измениться.

Прогноз магнитной бури на 5 октября 2025

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 5 октября 2025 года ожидается магнитная буря с интенсивностью К5 по шкале Kp, что соответствует уровню G1 (слабая буря).

Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%, в то время как вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 40%. Шанс сохранения спокойной магнитосферы существенно ниже — всего 24%.

Почасовой прогноз показывает, что максимальная активность придется на раннее утро 5 октября:

  • В 00:00 ожидается Kp индекс на уровне 3 (спокойное состояние)
  • В 03:00 – повышение до Kp 4 (возбужденная магнитосфера)
  • В 06:00 – сохранение уровня Kp 4
  • С 09:00 до 21:00 – стабилизация на уровне Kp 3 (спокойное состояние)

Прогнозный индекс Ap на 5 октября составляет 8, а индекс потока солнечного радиоизлучения F10.7 — 165, что говорит о средней интенсивности солнечной активности.

Что представляют собой магнитные бури

Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая колебания различной интенсивности.

Для оценки мощности магнитных бурь используют специальные индексы: пятибалльную шкалу G (от G1 до G5) и восьмибалльную шкалу К (от K1 до K9). Чем выше показатель, тем сильнее буря и ее потенциальное влияние на технику и самочувствие людей.

По шкале Kp, показатели от 0 до 4 считаются спокойным состоянием магнитосферы, 5 — слабой бурей, 6 — умеренной, 7 — сильной, 8 — очень сильной, а 9 — экстремально сильной бурей. Ожидаемый на 5 октября уровень K5 относится к категории слабых возмущений.

Как защититься от влияния магнитной бури

Даже слабая магнитная буря может негативно влиять на самочувствие метеочувствительных людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или мигренями. Для минимизации воздействия геомагнитных возмущений рекомендуется:

  1. Контролировать физические нагрузки. В дни магнитных бурь стоит ограничить интенсивные тренировки и тяжелую физическую работу.
  2. Следить за питанием. Рекомендуется исключить тяжелую, жирную пищу, алкоголь и крепкий кофе, которые могут усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  3. Поддерживать водный баланс. Достаточное потребление чистой воды поможет организму лучше справиться со стрессом.
  4. Обеспечить полноценный отдых. В период магнитных возмущений особенно важно высыпаться и давать организму возможность восстанавливаться.
  5. Принимать назначенные врачом лекарства. Людям с хроническими заболеваниями важно строго соблюдать режим приема медикаментов и при необходимости иметь при себе экстренные препараты.

