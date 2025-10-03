03 октября 2025

Екатеринбуржцы остались без трамваев в Верхнюю Пышму

На всем участке маршрута пропало электричество
На всем участке маршрута пропало электричество Фото:

Трамваи маршрута №333, соединяющего Екатеринбург и Верхнюю Пышму, перестал курсировать. Причиной стало отсутствие электричества, сообщает telegram-канал «Транспортные новости».

«Полностью остановлено движение трамваев 333 маршрута. Причина — на всем участке маршрута пропало напряжение», — говорится в сообщении.

Пассажирам порекомендовали выбирать альтернативный транспорт. Когда трамваи снова начнут курсировать между городами — неизвестно.

