Екатеринбуржцы остались без трамваев в Верхнюю Пышму

На всем участке маршрута пропало электричество
Трамваи маршрута №333, соединяющего Екатеринбург и Верхнюю Пышму, перестал курсировать. Причиной стало отсутствие электричества, сообщает telegram-канал «Транспортные новости».
«Полностью остановлено движение трамваев 333 маршрута. Причина — на всем участке маршрута пропало напряжение», — говорится в сообщении.
Пассажирам порекомендовали выбирать альтернативный транспорт. Когда трамваи снова начнут курсировать между городами — неизвестно.
