03 октября 2025

Иномарка насмерть сбила велосипедиста в наушниках под Челябинском. Видео

В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция
В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция

В Верхнем Уфалее Челябинской области 18-летний велосипедист погиб после столкновения с иномаркой. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Водитель „Хендай Солярис“ совершил наезд на велосипедиста, 18-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Трагедия произошла 4 октября около 10:14 у дома 1Е на Нязепетровском тракте. Неподалеку от места ЧП были найдены наушники погибшего. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

