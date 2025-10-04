В МЧС рассказали о масштабной операции по спасению туристов на Камчатке

Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России утром высадились с вертолета на высоте 1500 метров на склоне Вилючинского вулкана для оказания помощи пострадавшим туристам. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Спасатели и врачи доставлены вертолетом на высоту 1500 метров. Они ищут пострадавших туристов, точное местоположение которых пока неизвестно», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.
Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России прибыли к подножию вулкана на специальной внедорожной технике и приступили к подъему. Одновременно к месту происшествия направляется третья наземная группа, в состав которой входит 23 специалиста. В общей сложности к проведению операции привлечены 45 профессионалов.
Ранее стало известно, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке во время подъема. По имеющейся информации, перед началом восхождения группа не прошла официальную регистрацию в МЧС. В результате инцидента двое участников получили травмы конечностей, тогда как третий, согласно предварительным данным, не пострадал.
