В МЧС рассказали о масштабной операции по спасению туристов на Камчатке

На Камчатке спасатели высадились на высоте 1500 метров для эвакуации туристов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В операции по спасению пострадавших туристов задействовано 45 профессионалов (архивное фото)
В операции по спасению пострадавших туристов задействовано 45 профессионалов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
С Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались трое туристов

Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России утром высадились с вертолета на высоте 1500 метров на склоне Вилючинского вулкана для оказания помощи пострадавшим туристам. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Спасатели и врачи доставлены вертолетом на высоту 1500 метров. Они ищут пострадавших туристов, точное местоположение которых пока неизвестно», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России прибыли к подножию вулкана на специальной внедорожной технике и приступили к подъему. Одновременно к месту происшествия направляется третья наземная группа, в состав которой входит 23 специалиста. В общей сложности к проведению операции привлечены 45 профессионалов.

Ранее стало известно, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке во время подъема. По имеющейся информации, перед началом восхождения группа не прошла официальную регистрацию в МЧС. В результате инцидента двое участников получили травмы конечностей, тогда как третий, согласно предварительным данным, не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России утром высадились с вертолета на высоте 1500 метров на склоне Вилючинского вулкана для оказания помощи пострадавшим туристам. Об этом сообщает пресс-служба министерства. «Спасатели и врачи доставлены вертолетом на высоту 1500 метров. Они ищут пострадавших туристов, точное местоположение которых пока неизвестно», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России прибыли к подножию вулкана на специальной внедорожной технике и приступили к подъему. Одновременно к месту происшествия направляется третья наземная группа, в состав которой входит 23 специалиста. В общей сложности к проведению операции привлечены 45 профессионалов. Ранее стало известно, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке во время подъема. По имеющейся информации, перед началом восхождения группа не прошла официальную регистрацию в МЧС. В результате инцидента двое участников получили травмы конечностей, тогда как третий, согласно предварительным данным, не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...