На спасение альпинистов, застрявших на камчатском вулкане, вылетел вертолет

Три туриста сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке при восхождении. Для их спасения был направлен вертолет центра медицины катастроф, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«В 16 часов 55 минут нам поступил вызов о том ,что на Вилючинском вулкане во время подъема сорвались три человека, в результате чего получили серьезные травмы рук, одна девушка пропала, но позже нашлась. Самостоятельно спуститься не могут. Спасатели ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК в пути. Будет борт МИ-8. Наземная группа КСЦ тоже в пути, готовится второй эшелон», — написал Лебедев в соцсети «ВКонтакте».
На борту вертолета, вылетевшего к месту происшествия, находятся сотрудники МЧС России, а также спасатели краевого государственного учреждения «ЦОД». Как уточняется, туристы не проходили официальную регистрацию перед восхождением. При восхождении двое из трех туристов получили травмы рук и ног. Третий, предварительно, не пострадал.
