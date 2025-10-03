03 октября 2025

Район Екатеринбурга окутал едкий черный дым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели уже работают над устранением пожара (архивное фото)
Спасатели уже работают над устранением пожара (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел серьезный пожар, из-за которого территорию окутал столб черного дыма. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 50 квадратных метров горит гараж в неэксплуатируемой шиномонтажной мастерской. На месте работают шесть огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло на улице Зоологическая в районе 14:33. Информация о пострадавших не поступала.

Видео опубликовано в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел серьезный пожар, из-за которого территорию окутал столб черного дыма. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 50 квадратных метров горит гараж в неэксплуатируемой шиномонтажной мастерской. На месте работают шесть огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в ведомстве. Возгорание произошло на улице Зоологическая в районе 14:33. Информация о пострадавших не поступала. Видео опубликовано в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...