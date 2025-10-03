В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел серьезный пожар, из-за которого территорию окутал столб черного дыма. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 50 квадратных метров горит гараж в неэксплуатируемой шиномонтажной мастерской. На месте работают шесть огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло на улице Зоологическая в районе 14:33. Информация о пострадавших не поступала.
Видео опубликовано в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
