В Нижегородской области вспыхнул пожар в административном здании

В рабочем поселке Большое Мурашкино Нижегородской области пожарные подразделения МЧС России проводят операцию по ликвидации возгорания в административном здании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Силы и средства МЧС России тушат административное здание в Нижегородской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. По данным на текущий момент, площадь пожара оценивается примерно в 700 квадратных метров.
Уточняется, что ситуация осложнилась из-за обрушения перекрытия между цокольным и первым этажами. Это, по сведениям, привело к быстрому распространению огня и последующему переходу пламени на кровлю здания.
На данный момент подчеркивается, что информация о наличии погибших или пострадавших отсутствует. Для скорейшей ликвидации возгорания сообщается об активном наращивании сил и средств пожарной охраны.
