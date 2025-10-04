В Нижегородской области вспыхнул пожар в административном здании

Пожар тушат на 700 квадратных метрах
В рабочем поселке Большое Мурашкино Нижегородской области пожарные подразделения МЧС России проводят операцию по ликвидации возгорания в административном здании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Силы и средства МЧС России тушат административное здание в Нижегородской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. По данным на текущий момент, площадь пожара оценивается примерно в 700 квадратных метров.

Уточняется, что ситуация осложнилась из-за обрушения перекрытия между цокольным и первым этажами. Это, по сведениям, привело к быстрому распространению огня и последующему переходу пламени на кровлю здания.

На данный момент подчеркивается, что информация о наличии погибших или пострадавших отсутствует. Для скорейшей ликвидации возгорания сообщается об активном наращивании сил и средств пожарной охраны.

