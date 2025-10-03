03 октября 2025

В Прикамье снят режим беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки начали получать сообщения об отмене опасности БПЛА
Пермяки начали получать сообщения об отмене опасности БПЛА Фото:

Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Пермском крае, был снят 4 октября 2025 года. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

«Отбой угрозы беспилотной опасности в Пермском крае», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О снятии режима объявили в 16:30 по местному времени.

Экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов начали поступать пермякам 4 октября. С 13:45 предупреждения рассылало РСЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Пермском крае, был снят 4 октября 2025 года. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. «Отбой угрозы беспилотной опасности в Пермском крае», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О снятии режима объявили в 16:30 по местному времени. Экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов начали поступать пермякам 4 октября. С 13:45 предупреждения рассылало РСЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...