В Прикамье снят режим беспилотной опасности

Пермяки начали получать сообщения об отмене опасности БПЛА
Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Пермском крае, был снят 4 октября 2025 года. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
«Отбой угрозы беспилотной опасности в Пермском крае», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О снятии режима объявили в 16:30 по местному времени.
Экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов начали поступать пермякам 4 октября. С 13:45 предупреждения рассылало РСЧС.
