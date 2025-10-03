03 октября 2025

Никита Михалков на встрече с челябинцами рассказал, зачем людям дается талант

Михалков на встрече в Челябинске: талант - это проводник между людьми и богом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режиссер и актер Никита Михалков провел встречу в ЮУрГУ
Режиссер и актер Никита Михалков провел встречу в ЮУрГУ Фото:

Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков 4 октября приехал с визитом в Челябинск. В актовом зале Южно-Уральского государственного университета проходит его творческая встреча с жителями города под названием «Разговор о смыслах». Режиссер говорил о жизни, таланте и тонкостях съемок.

«Я считаю, что талант, если бог его дал, — это не собственность человека, не собственность художника. Талант — это проводник между богом и теми, у кого его нет. И отношение к этому как к живому порождает совершенно невероятные, мистические вещи», — сказал Михалков. 

На мероприятии также присутствуют губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Александр Бабаков.  Участие также принимают студенты, волонтеры, ветераны специальной военной операции и представители общественности. Гости мероприятия проявили интерес не только к вопросам, связанным с кинематографом, но и к обсуждению личности режиссера.

Алексей Текслер выразил благодарность Михалкову за визит в регион и участие в культурной жизни области. По словам главы региона, такие мероприятия позволяют молодежи познакомиться с лучшими представителями отечественного искусства и мотивируют к новым достижениям. Он назвал гостя мудрым «человеком нового рубежного времени». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков 4 октября приехал с визитом в Челябинск. В актовом зале Южно-Уральского государственного университета проходит его творческая встреча с жителями города под названием «Разговор о смыслах». Режиссер говорил о жизни, таланте и тонкостях съемок. «Я считаю, что талант, если бог его дал, — это не собственность человека, не собственность художника. Талант — это проводник между богом и теми, у кого его нет. И отношение к этому как к живому порождает совершенно невероятные, мистические вещи», — сказал Михалков.  На мероприятии также присутствуют губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Александр Бабаков.  Участие также принимают студенты, волонтеры, ветераны специальной военной операции и представители общественности. Гости мероприятия проявили интерес не только к вопросам, связанным с кинематографом, но и к обсуждению личности режиссера. Алексей Текслер выразил благодарность Михалкову за визит в регион и участие в культурной жизни области. По словам главы региона, такие мероприятия позволяют молодежи познакомиться с лучшими представителями отечественного искусства и мотивируют к новым достижениям. Он назвал гостя мудрым «человеком нового рубежного времени». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...