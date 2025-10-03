Никита Михалков на встрече с челябинцами рассказал, зачем людям дается талант

Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков 4 октября приехал с визитом в Челябинск. В актовом зале Южно-Уральского государственного университета проходит его творческая встреча с жителями города под названием «Разговор о смыслах». Режиссер говорил о жизни, таланте и тонкостях съемок.
«Я считаю, что талант, если бог его дал, — это не собственность человека, не собственность художника. Талант — это проводник между богом и теми, у кого его нет. И отношение к этому как к живому порождает совершенно невероятные, мистические вещи», — сказал Михалков.
На мероприятии также присутствуют губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Александр Бабаков. Участие также принимают студенты, волонтеры, ветераны специальной военной операции и представители общественности. Гости мероприятия проявили интерес не только к вопросам, связанным с кинематографом, но и к обсуждению личности режиссера.
Алексей Текслер выразил благодарность Михалкову за визит в регион и участие в культурной жизни области. По словам главы региона, такие мероприятия позволяют молодежи познакомиться с лучшими представителями отечественного искусства и мотивируют к новым достижениям. Он назвал гостя мудрым «человеком нового рубежного времени».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!