03 октября 2025

Школьница выпала из окна 9 этажа в свердловском поселке

Девочка часто приезжала из Екатеринбурга в Буланаш, чтобы погостить у бабушки
Девочка часто приезжала из Екатеринбурга в Буланаш, чтобы погостить у бабушки Фото:

Минувшей ночью в поселке Буланаш Свердловской области 16-летняя школьница выпала из окна девятого этажа. Девушку доставили в больницу, однако на утро она скончалась. 

«Девочку пытались спасти в реанимации Артемовской больницы, но травмы оказались очень серьезные. Утром пациентка скончалась», — сообщают «Егоршинские вести».

Алина (имя изменено) приехала в поселок из Екатеринбурга в гости к бабушке. Там она встретилась с компанией друзей, подростки выпивали. 

Позже среди молодых людей возникла ссора. По словам участников, на почве ревности. В результате девятиклассница выпала из окна многоэтажки. 

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. 

