Школьница выпала из окна 9 этажа в свердловском поселке

Минувшей ночью в поселке Буланаш Свердловской области 16-летняя школьница выпала из окна девятого этажа. Девушку доставили в больницу, однако на утро она скончалась.
«Девочку пытались спасти в реанимации Артемовской больницы, но травмы оказались очень серьезные. Утром пациентка скончалась», — сообщают «Егоршинские вести».
Алина (имя изменено) приехала в поселок из Екатеринбурга в гости к бабушке. Там она встретилась с компанией друзей, подростки выпивали.
Позже среди молодых людей возникла ссора. По словам участников, на почве ревности. В результате девятиклассница выпала из окна многоэтажки.
Корреспондент URA.RU обратился в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
