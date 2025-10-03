03 октября 2025

В Перми прошел крестный ход к месту явления небесного покровителя города. Фоторепортаж

Протяженность маршрута составила два километра
Протяженность маршрута составила два километра

Пермская митрополия 4 октября организовала крестный ход к месту явления святого великомученика Евстафия Плакиды — небесного покровителя Перми. Участники прошли два километра от Петропавловского собора до Егошихинской долины.

«Крестный ход начался с Божественной литургии в Петропавловском соборе. После примерно 300 человек выдвинулось в сторону цирка по Северной дамбе. Людей сопровождали машины ДПС и Росгвардия. Конечным пунктом стала Егошихинская долина. Там людей окропил Протоиерей Петр (Шошин), настоятель Храма Ильи Пророка (поселок Юг)», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Традиция крестных ходов в Перми связана с историей строительства первого храма во имя апостолов Петра и Павла, который был возведен 3 октября 1724 года. Ежегодно верующие совершали крестные ходы к месту явления святого Евстафия Плакиды, который, согласно преданию, явился крестьянину деревни Горки. Как прошел крестный ход в 2025 году — в материале URA.RU.

