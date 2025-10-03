Роспотребнадзор опроверг фейк о выбросах на «Азоте» в Березниках

Роспотребнадзор Пермского края провел лабораторный мониторинг воздуха и воды в Березниках. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы в жилых районах города. Проверка показала, что атмосфера и питьевая вода соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 4 октября.
«По результатам исследований качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Радиационных аномалий не выявлено. Качество питьевой воды также соответствует требованиям», — сказано на сайте ведомства.
По данным управления, специалисты отобрали пробы воздуха в жилой зоне и провели замеры радиационного фона в нескольких точках города. Нарушений не обнаружено.
Ранее в сети распространилась недостоверная информация о якобы произошедшей техногенной аварии на предприятии «Азот» в Березниках, в результате которой в атмосферу, почву и водоемы попали опасные химические вещества, сообщает v-kurse.ru. Главы муниципалитетов получили фейковое письмо, якобы подписанное губернатором Дмитрием Махониным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.