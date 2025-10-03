03 октября 2025

Роспотребнадзор опроверг фейк о выбросах на «Азоте» в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор провел проверку
Роспотребнадзор провел проверку Фото:

Роспотребнадзор Пермского края провел лабораторный мониторинг воздуха и воды в Березниках. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы в жилых районах города. Проверка показала, что атмосфера и питьевая вода соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 4 октября.

«По результатам исследований качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Радиационных аномалий не выявлено. Качество питьевой воды также соответствует требованиям», — сказано на сайте ведомства.

По данным управления, специалисты отобрали пробы воздуха в жилой зоне и провели замеры радиационного фона в нескольких точках города. Нарушений не обнаружено. 

Ранее в сети распространилась недостоверная информация о якобы произошедшей техногенной аварии на предприятии «Азот» в Березниках, в результате которой в атмосферу, почву и водоемы попали опасные химические вещества, сообщает v-kurse.ru. Главы муниципалитетов получили фейковое письмо, якобы подписанное губернатором Дмитрием Махониным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор Пермского края провел лабораторный мониторинг воздуха и воды в Березниках. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы в жилых районах города. Проверка показала, что атмосфера и питьевая вода соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 4 октября. «По результатам исследований качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Радиационных аномалий не выявлено. Качество питьевой воды также соответствует требованиям», — сказано на сайте ведомства. По данным управления, специалисты отобрали пробы воздуха в жилой зоне и провели замеры радиационного фона в нескольких точках города. Нарушений не обнаружено.  Ранее в сети распространилась недостоверная информация о якобы произошедшей техногенной аварии на предприятии «Азот» в Березниках, в результате которой в атмосферу, почву и водоемы попали опасные химические вещества, сообщает v-kurse.ru. Главы муниципалитетов получили фейковое письмо, якобы подписанное губернатором Дмитрием Махониным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...