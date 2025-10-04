Революция Ди Каприо против фашизма Пенна: обзор и рецензия на фильм «Битва за битвой» (18+)

В российский прокат с вышла одна из самых ожидаемых картин года — «Битва за битвой» (18+) Пола Томаса Андерсона. Масштабная драма с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном уже вызвала фурор на Западе, собрав восторженные отзывы критиков и получив рекордные оценки на авторитетных агрегаторах. Что нужно знать об этом фильме и почему его стоит посмотреть в кино — в материале URA.RU.
О чем фильм «Битва за битвой» (18+): сюжет без спойлеров
Сюжет картины разворачивается вокруг бывших революционеров из леворадикальной группировки «Френч 75». В прошлом они боролись за права иммигрантов и против системы, устраивая дерзкие акции и диверсии. Однако жизнь разбросала их: лидер ячейки Перфидия Беверли Хиллз (Тейяна Тейлор) сгинула в неизвестности, а подрывник Гетто Пэт (Леонардо Ди Каприо) был вынужден скрываться, сменив имя на Боба Фергюсона и посвятив себя воспитанию дочери Уиллы.
Спустя 16 лет затянувшегося затишья прошлое напоминает о себе в лице их старого противника — полковника Стивена Локджо (Шон Пенн). Солдафон, движимый личными мотивами и желанием вступить в элитный расистский клуб «Рождественские искатели приключений», начинает охоту за Уиллой. Чтобы спасти дочь, Бобу приходится вспомнить старые навыки и вновь объединиться с бывшими соратниками, которых он не видел много лет.
Хронометраж фильма «Битва за битвой», даты выхода и сборы
Дата выхода в мире: 26 сентября 2025 года.
Дата выхода в России: 2 октября 2025 года.
Продолжительность: 162 минуты (2 часа 42 минуты).
Бюджет: По разным данным, от 115 до 175 миллионов долларов. Это самый дорогой проект в карьере Пола Томаса Андерсона.
Сборы: На момент выхода в России фильм собрал около 66,4 миллиона долларов.
Актерский состав, создатели и оценки фильма «Битва за битвой»
Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступил культовый американский постановщик Пол Томас Андерсон («Магнолия», «Нефть», «Лакричная пицца»). Музыку, как и к предыдущим его работам, написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.
В главных ролях:
- Леонардо Ди Каприо — Боб «Гетто Пэт» Фергюсон
- Шон Пенн — Стивен Дж. Локджо
- Бенисио дель Торо — Сенсей Серхио Ст. Карлос
- Тейяна Тейлор — Перфидиа Беверли Хиллз
- Чейз Инфинити — Уилла Фергюсон
- Реджина Холл — Деандра
Оценки фильма «Битва за битвой»:
- «Кинопоиск» — 7,5;
- IMDb — 8,4
- Rotten Tomatoes — 97% «свежести»
- Metacritic — 96 баллов из 100
Рецензия URA.RU: Почему «Битва за битвой» (18+) — это кинособытие
«Битва за битвой» — это редкий случай, когда авторскому кино удается быть не только глубоким и стильным, но и невероятно динамичным и зрелищным. С первых минут картина захватывает зрителя и не отпускает все свои почти три часа, мастерски балансируя на грани политического триллера, черной комедии и семейной драмы.
Динамика и ритм. Один из главных козырей фильма — его бешеная энергия. Андерсон выстраивает повествование как калейдоскоп, где напряженные погони и перестрелки сменяются абсурдистскими комедийными сценами, а за ними следуют пронзительные драматические моменты. Сцена, где герой Ди Каприо, давно забывший все пароли и явки, пытается по телефону доказать свою личность бывшим соратникам, — это одновременно и комедия положений, и точная иллюстрация отчаяния человека, вырванного из привычной жизни. Фильм никогда не буксусует, каждый эпизод работает на общую картину, раскрывая персонажей и усложняя конфликт.
Мир и его противоречия. Андерсон создает удивительно проработанный и актуальный мир. С одной стороны, мы видим подполье «Френч 75» с его сложной системой конспирации, паролями и вечным страхом разоблачения. С другой — блестящую сатиру на элитарные круги в лице «Клуба рождественских искателей приключений». Контраст между ними поражает: пока одни выживают, прыгая по крышам и прячась по подвалам, другие в роскошных клубах решают судьбы мира, руководствуясь абсурдными расистскими теориями. Некоторые моменты, вроде сравнительно легкого принятия Локджо в ряды этого тайного общества, возможно, покажутся слегка упрощенными, но они работают в логике гротеска, который использует режиссер.
Визуальная мощь и саундтрек. Картина невероятно красива. Съемка на пленку в формате VistaVision придает кадрам необычайную глубину, плотность и почти живописное качество. Широкие панорамы калифорнийских пейзажей, клубы дыма от папирос в полумраке подпольных квартир, сюрреалистичные сцены в монастыре — каждый кадр можно разбирать как произведение искусства. Немалую роль в создании атмосферы играет и музыка Джонни Гринвуда. Саундтрек — отдельный персонаж: то пульсирующий джазовый хаос, обрушивающийся на зрителя в моменты экшена, то тревожный монотонный перебор пианино, поддерживающий саспенс.
Персонажи и актерская игра. Андерсон собрал необычный ансамбль, где каждый актер органичен в своей роли. Леонардо Ди Каприо интересен в образе невротичного, опустившегося отца, который вынужден стряхнуть с себя оцепенение и вновь стать бойцом. Его Боб Фергюсон — жалкий, смешной, но в итоге вызывающий огромную симпатию и сопереживание. Шон Пенн создает очень запоминающегося злодея — карикатурного, но оттого не менее пугающего солдафона со своими тараканами и странностями. Противостояние этих двух «странных» миров, олицетворенных Ди Каприо и Пенном, — это нерв всей картины. Бенисио дель Торо в роли сенсея Серхио выступает островком мудрости и спокойствия, а дебютантка Чейз Инфинити убедительно показывает взросление и становление своей героини.
В итоге «Битва за битвой» — сложный, многогранный и увлекательный фильм, сочетающий в себе интеллектуальную глубину и зрелищность. Это кино не только развлекает, но и заставляет думать, сопереживать и спорить. Андерсону удалось создать лишь «очередную экранизацию», а живой срез безумной эпохи, где личные драмы переплетаются с большими политическими нарративами.
