Челябинца лишили автомобиля и приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В Чебаркуле Челябинской области 47-летний мужчина лишился автомобиля и водительских прав почти на три года за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июле 2025 года был задержан при управлении автомобилем в пьяном виде. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 460 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев», — рассказали в надзорном ведомстве.
Помимо этого его машину конфисковали в доход государства. Приговор вынесен по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Как URA.RU писало ранее, в Магнитогорске у местного жителя изъяли внедорожник BMW X5, выпущенный в 2019 году, после повторного задержания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На рынке автомобилей с пробегом минимальная цена аналогичной модели составляет порядка пяти миллионов рублей.
