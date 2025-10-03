Челябинец подарил Якубовичу портрет Путина в виде гравюры на стали

Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска стал участником телевизионной передачи «Поле чудес». Он презентовал ведущему Леониду Якубовичу портрет Владимира Путина, выполненный мастерами из Златоуста в технике гравюры на стали.
«Я не убежден, что этот подарок может храниться в музее „Поле чудес“. Будет правильно, если я передам его генеральному директору Первого канала. Такая вещь должна храниться у него», — сказал Якубович, принимая подарок от гостя.
Альберт Галимов также исполнил композицию «Калина-Малина». Он спел дуэтом с певицей Элис Гуд. Во время игры Альберт Галимов не смог ответить на вопрос Якубовича о том, как на Руси называли плохо пропеченный хлеб.
Как URA.RU писало ранее, сотрудница полиции из Кыштыма Екатерина Свиридова одержала победу в телевизионной игре «Поле чудес». Она правильно ответила на вопрос: «Как раньше в России называли последнего ребенка в семье?»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!