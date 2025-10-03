03 октября 2025

Челябинец подарил Якубовичу портрет Путина в виде гравюры на стали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец не смог ответить на вопрос Леонида Якубовича, но подарил подарок
Челябинец не смог ответить на вопрос Леонида Якубовича, но подарил подарок Фото:

Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска стал участником телевизионной передачи «Поле чудес». Он презентовал ведущему Леониду Якубовичу портрет Владимира Путина, выполненный мастерами из Златоуста в технике гравюры на стали.

«Я не убежден, что этот подарок может храниться в музее „Поле чудес“. Будет правильно, если я передам его генеральному директору Первого канала. Такая вещь должна храниться у него», — сказал Якубович, принимая подарок от гостя.

Альберт Галимов также исполнил композицию «Калина-Малина». Он спел дуэтом с певицей Элис Гуд. Во время игры Альберт Галимов не смог ответить на вопрос Якубовича о том, как на Руси называли плохо пропеченный хлеб.

Как URA.RU писало ранее, сотрудница полиции из Кыштыма Екатерина Свиридова одержала победу в телевизионной игре «Поле чудес». Она правильно ответила на вопрос: «Как раньше в России называли последнего ребенка в семье?»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска стал участником телевизионной передачи «Поле чудес». Он презентовал ведущему Леониду Якубовичу портрет Владимира Путина, выполненный мастерами из Златоуста в технике гравюры на стали. «Я не убежден, что этот подарок может храниться в музее „Поле чудес“. Будет правильно, если я передам его генеральному директору Первого канала. Такая вещь должна храниться у него», — сказал Якубович, принимая подарок от гостя. Альберт Галимов также исполнил композицию «Калина-Малина». Он спел дуэтом с певицей Элис Гуд. Во время игры Альберт Галимов не смог ответить на вопрос Якубовича о том, как на Руси называли плохо пропеченный хлеб. Как URA.RU писало ранее, сотрудница полиции из Кыштыма Екатерина Свиридова одержала победу в телевизионной игре «Поле чудес». Она правильно ответила на вопрос: «Как раньше в России называли последнего ребенка в семье?»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...