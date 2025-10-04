Лариса Долина подает в суд на маркетплейс из-за кукол

Представители певицы Ларисы Долиной начали подготовку досудебной претензии к одному из крупных маркетплейсов. Причиной стало обнаружение в продаже ростовых кукол с изображением артистки, которые реализовывались без ее согласия.
«Идеальная фигура не означает возможность наживаться криминальным путем на легендарной артистке», — передает слова директора певицы Сергея Пудовкина MK.RU. Он добавил, что аналогичная ситуация ранее произошла с актрисой Анной Семенович, уже направившей аналогичную претензию.
По словам Пудовкина, обращение в суд готовилось о защите права на изображение согласно статье 152 Гражданского Кодекса РФ. Использование образа артистки в коммерческих целях без разрешения является нарушением фундаментальных прав личности.
