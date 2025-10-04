Лариса Долина подает в суд на маркетплейс из-за кукол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В продаже появились ростовые куклы с изображением Долиной
В продаже появились ростовые куклы с изображением Долиной Фото:

Представители певицы Ларисы Долиной начали подготовку досудебной претензии к одному из крупных маркетплейсов. Причиной стало обнаружение в продаже ростовых кукол с изображением артистки, которые реализовывались без ее согласия.

«Идеальная фигура не означает возможность наживаться криминальным путем на легендарной артистке», — передает слова директора певицы Сергея Пудовкина MK.RU. Он добавил, что аналогичная ситуация ранее произошла с актрисой Анной Семенович, уже направившей аналогичную претензию.

По словам Пудовкина, обращение в суд готовилось о защите права на изображение согласно статье 152 Гражданского Кодекса РФ. Использование образа артистки в коммерческих целях без разрешения является нарушением фундаментальных прав личности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители певицы Ларисы Долиной начали подготовку досудебной претензии к одному из крупных маркетплейсов. Причиной стало обнаружение в продаже ростовых кукол с изображением артистки, которые реализовывались без ее согласия. «Идеальная фигура не означает возможность наживаться криминальным путем на легендарной артистке», — передает слова директора певицы Сергея Пудовкина MK.RU. Он добавил, что аналогичная ситуация ранее произошла с актрисой Анной Семенович, уже направившей аналогичную претензию. По словам Пудовкина, обращение в суд готовилось о защите права на изображение согласно статье 152 Гражданского Кодекса РФ. Использование образа артистки в коммерческих целях без разрешения является нарушением фундаментальных прав личности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...