Экс-футболист «Милана» лидирует в борьбе за пост мэра Тбилиси

Имеди: Каладзе набирает 77,4% голосов на выборах мэра Тбилиси
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» и экс-футболист итальянского «Милана» Каха Каладзе набирал 77,4% голосов. Это стало известно из данных экзитполов компании «Горби», опубликованным телеканалом «Имеди».

Второе место, по предварительным результатам, занимает кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе с 8,8% голосов. Третью позицию в рейтинге занимал представитель либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия, которого поддержали 6,7% проголосовавших.

