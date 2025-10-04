Экс-футболист «Милана» лидирует в борьбе за пост мэра Тбилиси

Каладзе набрал 77% голосов
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» и экс-футболист итальянского «Милана» Каха Каладзе набирал 77,4% голосов. Это стало известно из данных экзитполов компании «Горби», опубликованным телеканалом «Имеди».
Второе место, по предварительным результатам, занимает кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе с 8,8% голосов. Третью позицию в рейтинге занимал представитель либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия, которого поддержали 6,7% проголосовавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!