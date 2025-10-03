Пермяки рассказали, сколько потратят на подарок классному руководителю по Дню учителя

Пермяки в 2025 году потратят на подарки классным руководителям ко Дню учителя в среднем 2700 рублей — такую же сумму, как и в прошлом году. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди пермяков.
«Бюджет пермяков на подарки классному руководителю остался на уровне прошлого года — 2700 рублей. 62% опрошенных жителей Перми предпочитают дарить цветы, 22% — подарочные сертификаты, 14% — сладкие корзины. Только 5% респондентов рассматривают денежные подарки, а 3% — канцелярские товары. Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса», — говорится в исследовании.
55% жителей Перми относятся к празднику положительно, причем женщины и люди старше 35 лет проявляют больше энтузиазма. 44% пермяков сохраняют нейтральную позицию, а отрицательное отношение к Дню учителя практически не встречается. Исследование также показало, что выпускники вузов в Перми относятся к празднику более позитивно, чем те, кто получил среднее профессиональное образование.
Ранее пермяки назвали главные качества идеального учителя. Пермяки рассказали, что ценят в учителе профессионализм, терпение и доброту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.