03 октября 2025

Пермяки назвали главные качества идеального педагога

SuperJob: жители Перми ценят в учителе профессионализм, терпение и доброту
© Служба новостей «URA.RU»
Только треть пермяков считают профессию учителя престижной
Только треть пермяков считают профессию учителя престижной

Главными качествами идеального учителя жители Перми считают профессионализм, терпение и доброту. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди пермяков.

«26% респондентов назвали профессионализм ключевым качеством педагога. На втором месте оказалось терпение — его важность отметили 22% опрошенных. Замыкает тройку лидеров доброта, которую выделили 16% пермяков. Также среди значимых качеств горожане отметили любовь к детям и стрессоустойчивость — по 15% голосов. Еще 9% респондентов считают, что педагог должен искренне любить свою работу», — говорится в исследовании.

Опрос выявил гендерные различия в восприятии образа идеального учителя. Мужчинам в педагогах важнее профессионализм, тогда как женщины больше ценят любовь к детям, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к ученикам.

Исследование также показало, что только 36% пермяков считают профессию учителя престижной в современном мире. 44% придерживаются противоположной точки зрения, еще 20% опрошенных затруднились с ответом.

Исследование показало, что отношение к профессии сильно зависит от возраста и образования. Среди респондентов старше 45 лет престижность учительского труда признают 42%, тогда как среди молодежи до 35 лет — только 21%. Обладатели высшего образования также чаще видят в профессии престиж (39% против 32% у респондентов со средним профессиональным образованием).

Большинство опрошенных (51%) уверены, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 14% полагают, что он повысился, а 20% считают, что он остался прежним. 

Молодежь до 35 лет оценивает положение учителей наиболее пессимистично: 60% опрошенных считают, что их статус снизился. Среди людей старше 45 лет такое мнение разделяют лишь 42%. При этом старшее поколение чаще отмечает повышение статуса педагогов (19%), тогда как среди молодежи так считают только 5%.

Образование также влияет на оценку: среди людей с высшим образованием о снижении статуса учителей говорят 61%, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 40%. При этом последние чаще видят и повышение статуса: 19% против 11% у респондентов с высшим образованием.

Ранее URA.RU рассказывало, пермские родители выбирают для своих первоклассников преимущественно женщин-учителей. Лишь 3 из 100 респондентов готовы доверить ребенка мужчине-педагогу. 

© Служба новостей «URA.RU»
