04 октября 2025

Водитель лодки впервые прокомментировала смертельное столкновение на Сылве. Видео

Участница инцидента на Сылве рассказала о трагедии с гибелью человека в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
Трагедия произошла на Сылве
Трагедия произошла на Сылве Фото:

Столкновение стало настоящим потрясением, впервые прокомментировала смертельное столкновение на реке Сылве в Пермском крае Вероника Дичка. Девушка находилась за штурвалом судна. Трагедия произошла во время проведения соревнований профессиональных рыболовов.

«Уважаемые подписчики! Хочу обратиться к вам после трагедии, произошедшей на соревнованиях месяц назад. Столкновение лодок, в котором погиб человек, стало для меня тяжелым потрясением. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мое молчание в соцсетях не было связано с безразличием — я прохожу по делу свидетелем и не могу разглашать детали», — сказала Дичка. Видеообращение она опубликовала в своем telegram-канале.

Несмотря на трагедию, спортсменка приняла решение продолжить участие в соревнованиях, объяснив это тем, что спорт помогает ей справляться с переживаниями. По ее словам, между экипажем и родственниками погибшего заключено мировое соглашение, оказана вся необходимая помощь. Также девушка попросила не распространять слухи — это может причинить дополнительную боль родным погибшего.

Инцидент произошел вечером 28 августа во время соревнований профессиональных рыболовов Pro Anglers League. Катер со спортсменами на скорости влетел в лодку, в которой находился мужчина. В результате судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

© Служба новостей «URA.RU»
