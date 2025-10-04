Столкновение стало настоящим потрясением, впервые прокомментировала смертельное столкновение на реке Сылве в Пермском крае Вероника Дичка. Девушка находилась за штурвалом судна. Трагедия произошла во время проведения соревнований профессиональных рыболовов.
«Уважаемые подписчики! Хочу обратиться к вам после трагедии, произошедшей на соревнованиях месяц назад. Столкновение лодок, в котором погиб человек, стало для меня тяжелым потрясением. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мое молчание в соцсетях не было связано с безразличием — я прохожу по делу свидетелем и не могу разглашать детали», — сказала Дичка. Видеообращение она опубликовала в своем telegram-канале.
Несмотря на трагедию, спортсменка приняла решение продолжить участие в соревнованиях, объяснив это тем, что спорт помогает ей справляться с переживаниями. По ее словам, между экипажем и родственниками погибшего заключено мировое соглашение, оказана вся необходимая помощь. Также девушка попросила не распространять слухи — это может причинить дополнительную боль родным погибшего.
Инцидент произошел вечером 28 августа во время соревнований профессиональных рыболовов Pro Anglers League. Катер со спортсменами на скорости влетел в лодку, в которой находился мужчина. В результате судоводитель погиб, а судно, которым он управлял, затонуло. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
