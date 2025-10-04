04 октября 2025

В Кольцово массово задерживаются самолеты. Скрин

Задержки доходят до четырех часов
Задержки доходят до четырех часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержали четыре самолета, а еще один рейс полностью отменили. Также несколько воздушных судов прибудут в Екатеринбург с задержкой. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, позже назначенного времени вылетят рейсы «Уральских авиалиний» в Хабаровск и Худжанд. Самолет Red Wings в Уфу также покинет Екатеринбург с большой задержкой. Рейс «Аэрофлота» в Москву отменили полностью.

Самолеты Azur Air и FlyDubai прилетят в столицу Урала с задержкой в несколько часов. Еще один рейс «Уральских авиалиний» также прибудет в Екатеринбург позже ожидаемого времени.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчикам. Ответ будет опубликован, как только поступит.

