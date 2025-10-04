В аэропорту Кольцово задержали четыре самолета, а еще один рейс полностью отменили. Также несколько воздушных судов прибудут в Екатеринбург с задержкой. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, позже назначенного времени вылетят рейсы «Уральских авиалиний» в Хабаровск и Худжанд. Самолет Red Wings в Уфу также покинет Екатеринбург с большой задержкой. Рейс «Аэрофлота» в Москву отменили полностью.
Самолеты Azur Air и FlyDubai прилетят в столицу Урала с задержкой в несколько часов. Еще один рейс «Уральских авиалиний» также прибудет в Екатеринбург позже ожидаемого времени.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчикам. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!