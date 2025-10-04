Недалеко от Нижнего Тагила (Свердловская область) жители обнаружили питомник, в котором в ужасных условиях живут несколько десятков собак. Все они выглядят замученными, голодными и грязными. Очевидцы опубликовали свой крик о помощи в telegram-канале.
«Мы наткнулись на этот ужас. Там их огромное количество, они умирают. Абсолютно все голодные и сидят взаперти», — приводит слова очевидцев telegram-канал «4 канал».
Также участок не соответствует пожарной безопасности. Вокруг много мусора и легковоспламеняющиеся материалы, которые могут вспыхнуть в любой момент. Всего на территории находятся около 70 собак.
Telegram-канал «4 канал»
