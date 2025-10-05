Аэропорт Ярославля временно ограничил полеты

Аэропорт Ярославля временно приостановил свою работу
В аэропорту Ярославля «Туношна» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов. Конкретные причины не уточняются.
