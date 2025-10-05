Пепловой столб вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на рекордную высоту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От вулкана Шивелуч поднялся слой пепла, высотой в три километра
От вулкана Шивелуч поднялся слой пепла, высотой в три километра Фото:

Пепловой столб, образовавшийся в результате подъема ресуспендированного пепла со склонов вулкана Шивелуч, достиг рекордной высоты в три километра на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю. 

«Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении в сторону Тихого океана», — сообщает ведомство по региону. Отдельно подчеркивается, что населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет, однако все может измениться при изменении направления ветра. 

Необычно высокий пепловый столб возник из-за подъема осевшего ранее вулканического материала на фоне сохраняющейся активности вулкана Шивелуч.  В связи с этим присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В МЧС предупреждают, что вероятность дальнейших выбросов пепла высотой до 10 тысяч метров сохранится как минимум до 9 октября.

Вулкан Шивелуч, высота которого составляет 3283 метра, продолжает оставаться одним из самых активных на Камчатке. Извержение сопровождается выбросами пепла и лавы.

На днях также были зафиксированы и другие происшествия, связанные с вулканами на Камчатке. Сообщалось, что три туриста сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция. В итоге удалось спасти только одну женщину, остальные погибли

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пепловой столб, образовавшийся в результате подъема ресуспендированного пепла со склонов вулкана Шивелуч, достиг рекордной высоты в три километра на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.  «Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении в сторону Тихого океана», — сообщает ведомство по региону. Отдельно подчеркивается, что населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет, однако все может измениться при изменении направления ветра.  Необычно высокий пепловый столб возник из-за подъема осевшего ранее вулканического материала на фоне сохраняющейся активности вулкана Шивелуч.  В связи с этим присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В МЧС предупреждают, что вероятность дальнейших выбросов пепла высотой до 10 тысяч метров сохранится как минимум до 9 октября. Вулкан Шивелуч, высота которого составляет 3283 метра, продолжает оставаться одним из самых активных на Камчатке. Извержение сопровождается выбросами пепла и лавы. На днях также были зафиксированы и другие происшествия, связанные с вулканами на Камчатке. Сообщалось, что три туриста сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция. В итоге удалось спасти только одну женщину, остальные погибли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...