Трое туристов пострадали при восхождении на Вилючинский вулкан: что случилось

Трое туристов пострадали на Вилючинском вулкане на Камчатке
На Вилючинском вулкане несколько альпинистов сорвались при восхождении, трое получили травмы рук
На Вилючинском вулкане несколько альпинистов сорвались при восхождении, трое получили травмы рук
новость из сюжета
С Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались трое туристов

Трое туристов получили серьезные травмы при срыве во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Масштабная спасательная операция с задействованием вертолета Ми-8 и наземных групп продолжается в сложных погодных условиях, сообщает Камчатский территориальный центр медицины катастроф. Подробнее о произошедшем на Вилючинском вулкане — в материале URA.RU.

Что произошло

Три участника группы сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16:55 (7:55 мск). По предварительным данным, у них отмечаются переломы конечностей. Еще одна участница на короткое время исчезла, однако вскоре была обнаружена.

Туристы не в состоянии самостоятельно спуститься с маршрута. Для проведения спасательной операции в 18:22 (9:22 мск) к месту происшествия был направлен вертолет с бригадой спасателей и медицинским персоналом на борту.

Состояние пострадавших

По данным Центра медицины катастроф, у одного из пострадавших диагностирован перелом ноги, у второго — серьезная травма руки с подозрением на перелом. Третий участник группы отделался легкими ушибами, но не может самостоятельно передвигаться из-за шокового состояния. Все туристы находятся в сознании, им оказана первая медицинская помощь.

Ход спасательной операции

Вертолет Центра медицины катастроф типа Ми-8 с бригадой спасателей и медиков на борту совершил сложную посадку на склоне вулкана на высоте 1500 метров. Специалисты преодолевают сложный рельеф местности, чтобы добраться до пострадавших, находящихся на высоте около 1800 метров. Параллельно к подножию вулкана выдвинулась наземная группировка Камчатского спасательного центра на вездеходах «Трэкол».

В сопроводительном сообщении ведомства подчеркивается: «Работа спасателей не знает преград — они действуют в любых погодных условиях, на любых высотах, всегда оказываясь там, где людям требуется помощь».

Операция осложняется сложными метеоусловиями— сильными порывами ветра до 15 м/с и ограниченной видимостью. По предварительной оценке спасателей, полная эвакуация пострадавших может занять до двух часов с учетом сложного рельефа и необходимости аккуратной транспортировки травмированных.

Нарушения правил безопасности

Как установили спасатели, группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России и не имела необходимого снаряжения для восхождения. Также выяснилось, что у альпинистов отсутствовала спутниковая связь, что могло привести к более серьезным последствиям.

Региональное МЧС напоминает о необходимости обязательной регистрации маршрутов, наличии специального снаряжения и спутниковой связи при восхождении на вулканы Камчатки. Нарушителям грозят крупные штрафы до 50 тысяч рублей.

Исторический контекст

Вилючинский вулкан высотой 2173 метра является одним из самых популярных, но и наиболее опасных маршрутов на Камчатке. За последние пять лет это уже седьмой инцидент с участием неподготовленных туристов на этом склоне. В 2022 году здесь погиб альпинист из Москвы.

