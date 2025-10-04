Трое туристов пострадали при восхождении на Вилючинский вулкан: что случилось

Трое туристов получили серьезные травмы при срыве во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Масштабная спасательная операция с задействованием вертолета Ми-8 и наземных групп продолжается в сложных погодных условиях, сообщает Камчатский территориальный центр медицины катастроф. Подробнее о произошедшем на Вилючинском вулкане — в материале URA.RU.
Что произошло
Три участника группы сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16:55 (7:55 мск). По предварительным данным, у них отмечаются переломы конечностей. Еще одна участница на короткое время исчезла, однако вскоре была обнаружена.
Туристы не в состоянии самостоятельно спуститься с маршрута. Для проведения спасательной операции в 18:22 (9:22 мск) к месту происшествия был направлен вертолет с бригадой спасателей и медицинским персоналом на борту.
Состояние пострадавших
По данным Центра медицины катастроф, у одного из пострадавших диагностирован перелом ноги, у второго — серьезная травма руки с подозрением на перелом. Третий участник группы отделался легкими ушибами, но не может самостоятельно передвигаться из-за шокового состояния. Все туристы находятся в сознании, им оказана первая медицинская помощь.
Ход спасательной операции
Вертолет Центра медицины катастроф типа Ми-8 с бригадой спасателей и медиков на борту совершил сложную посадку на склоне вулкана на высоте 1500 метров. Специалисты преодолевают сложный рельеф местности, чтобы добраться до пострадавших, находящихся на высоте около 1800 метров. Параллельно к подножию вулкана выдвинулась наземная группировка Камчатского спасательного центра на вездеходах «Трэкол».
В сопроводительном сообщении ведомства подчеркивается: «Работа спасателей не знает преград — они действуют в любых погодных условиях, на любых высотах, всегда оказываясь там, где людям требуется помощь».
Операция осложняется сложными метеоусловиями— сильными порывами ветра до 15 м/с и ограниченной видимостью. По предварительной оценке спасателей, полная эвакуация пострадавших может занять до двух часов с учетом сложного рельефа и необходимости аккуратной транспортировки травмированных.
Нарушения правил безопасности
Как установили спасатели, группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России и не имела необходимого снаряжения для восхождения. Также выяснилось, что у альпинистов отсутствовала спутниковая связь, что могло привести к более серьезным последствиям.
Региональное МЧС напоминает о необходимости обязательной регистрации маршрутов, наличии специального снаряжения и спутниковой связи при восхождении на вулканы Камчатки. Нарушителям грозят крупные штрафы до 50 тысяч рублей.
Исторический контекст
Вилючинский вулкан высотой 2173 метра является одним из самых популярных, но и наиболее опасных маршрутов на Камчатке. За последние пять лет это уже седьмой инцидент с участием неподготовленных туристов на этом склоне. В 2022 году здесь погиб альпинист из Москвы.
