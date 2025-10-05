Суд Москвы начал посмертное рассмотрение дела организатора ЛГБТ-туров* Котова**

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котова** обвиняли в организации ЛГБТ туров*, указано в материалах
Котова** обвиняли в организации ЛГБТ туров*, указано в материалах Фото:

Московский Головинский суд начал посмертное рассмотрение дела предпринимателя Андрея Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в организации ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Эта информация следует из судебных материалов.

«Головинский районный суд Москвы в июне приступил к посмертному рассмотрению по существу дела директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров», — указано в материале РИА Новости. Они приводят информацию документов.

Также Котова обвиняют в изготовлении детской порнографии, а также создание и участие в работе экстремистской организации. Это также указано в материалах дела. Отмечается, что уже было проведено шесть заседаний. Следующее из них пройдет 8 октября.

Андрей Котов был задержан в начале декабря 2024 года за организацию групповых ЛГБТ-туров за рубеж. В конце этого же месяца он был найден мертвым в СИЗО. По одной из версий, он покончил с собой.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

**Котов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский Головинский суд начал посмертное рассмотрение дела предпринимателя Андрея Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в организации ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Эта информация следует из судебных материалов. «Головинский районный суд Москвы в июне приступил к посмертному рассмотрению по существу дела директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров», — указано в материале РИА Новости. Они приводят информацию документов. Также Котова обвиняют в изготовлении детской порнографии, а также создание и участие в работе экстремистской организации. Это также указано в материалах дела. Отмечается, что уже было проведено шесть заседаний. Следующее из них пройдет 8 октября. Андрей Котов был задержан в начале декабря 2024 года за организацию групповых ЛГБТ-туров за рубеж. В конце этого же месяца он был найден мертвым в СИЗО. По одной из версий, он покончил с собой. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ. **Котов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...