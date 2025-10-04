Губернатор ХМАО поблагодарил учителей за терпение и умение мечтать

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил педагогов региона с Днем учителя. Об этом рассказала пресс-служба в официальном telegram-канале губернатора.
«Спасибо за ваше терпение, доброту и внимание, за способность находить подход к каждому ребенку. Ваш ежедневный труд учит детей верить в собственные силы, добиваться поставленных целей и мечтать о больших свершениях», — отмечает Кухарук.
Глава региона пожелал учителям благополучия, радости и профессиональных успехов. Ранее URA.RU писало, что в преддверии Дня учителя губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил педагогам округа государственные, ведомственные и окружные награды.
