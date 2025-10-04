04 октября 2025
03 октября 2025

Губернатор ХМАО поблагодарил учителей за терпение и умение мечтать

Губернатор ХМАО поблагодарил педагогов за труд и поздравил с Днем учителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор пожелал педагогам радости и профессиональных успехов
Губернатор пожелал педагогам радости и профессиональных успехов Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил педагогов региона с Днем учителя. Об этом рассказала пресс-служба в официальном telegram-канале губернатора.

«Спасибо за ваше терпение, доброту и внимание, за способность находить подход к каждому ребенку. Ваш ежедневный труд учит детей верить в собственные силы, добиваться поставленных целей и мечтать о больших свершениях», — отмечает Кухарук.

Глава региона пожелал учителям благополучия, радости и профессиональных успехов. Ранее URA.RU писало, что в преддверии Дня учителя губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил педагогам округа государственные, ведомственные и окружные награды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил педагогов региона с Днем учителя. Об этом рассказала пресс-служба в официальном telegram-канале губернатора. «Спасибо за ваше терпение, доброту и внимание, за способность находить подход к каждому ребенку. Ваш ежедневный труд учит детей верить в собственные силы, добиваться поставленных целей и мечтать о больших свершениях», — отмечает Кухарук. Глава региона пожелал учителям благополучия, радости и профессиональных успехов. Ранее URA.RU писало, что в преддверии Дня учителя губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил педагогам округа государственные, ведомственные и окружные награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...