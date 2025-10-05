В Москве 50 пожарных тушат крупный пожар в административном здании

Специалисты МЧС России тушат крупный пожар в Москве
Специалисты МЧС России тушат крупный пожар в Москве Фото:

В Москве специалисты МЧС России борются с крупным пожаром, охватившим трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте, 42. В тушении огня задействовано около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Обновлено 11:52 — пожар локализован на 700 квадратах. 

