04 октября 2025

На реставрацию церквей в Пермском крае выделят более 700 млн рублей

Власти Пермского края в 2026-2028 годах направят 725 миллионов рублей на реставрацию церквей. Решение о масштабном финансировании принято для сохранения объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«В 2026 и 2027 годах на работы по сохранению культурного наследия религиозного значения будет выделяться по 250 млн рублей. В 2028 году — 225 млн рублей. Средства пойдут на восстановление культовых зданий и сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии», — сообщает «Коммерсант».

Ранее Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию пермского Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. Проект предусматривает восстановление исторического облика здания. Пермской епархии ежегодно перечисляют по 205 млн рублей. Из них 85 млн потратят на ремонт Кафедрального собора.

