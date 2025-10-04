04 октября 2025

Пермский бегун Никитин стал первым россиянином, пробежавшим полумарафон быстрее часа

Пермский бегун поставил рекорд на полумарафоне в Казани
Никитин показал результат 59 минут 53 секунды
Никитин показал результат 59 минут 53 секунды

Пермский бегун Владимир Никитин стал первым россиянином, пробежавшим полумарафон менее чем за час. В забеге, который слостоялся 5 октября в Казани, он показал результат 59 минут 53 секунды.

«Всем спасибо, кто в меня верил и болел за меня. Люди на дистанции верили в меня больше, чем я сам в себя, наверное. Спасибо моей жене, моему тренеру за его опыт, за его умение подготовить спортсмена. Хочется отдельно поблагодарить директора Казанского полумарафона Вадима Янгирова. Так как он делает, никто в России больше не умеет», — заявил Никитин сразу после финиша, передает ТАСС.

Ранее URA.RU рассказывало, что Никитин победил на дистанции 10 000 метров в рамках Московского марафона, обогнав лучших российских стайеров и спортсменов из Кении. Показанное Никитиным время (27 минут 40 секунд) стало не только рекордом соревнований, но и превысило действующий рекорд России на этой дистанции.

