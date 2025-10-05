Над Нижегородской областью сбиты пять беспилотников

Силы ПВО успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты. Накануне ночью Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде в связи с угрозой атак БПЛА. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, включая пять над Нижегородской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.