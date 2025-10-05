Меркель рассмеялась в беседе с Трампом после его требования повысить военные расходы

После того как президент США Дональд Трамп потребовал от, на тот момент канцлера Германии, Ангелы Меркель повысить военные расходы НАТО, последняя рассмеялась. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Я сказал: „Анжела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%“. Она ответила: „Может быть, в 2030 году“ — и рассмеялась, говоря это… Она рассмеялась!» — заявил Столтенберг. Его слова приводи The Guardian.
Ранее Столтенберг сообщил, что Трамп чуть не развалил НАТО, когда грозил вывести США из альянса. По его словам, Трамп был уверен в том, что НАТО нуждаются в военной мощи Штатов, когда последние в не нуждаются ни в чем от альянса.
