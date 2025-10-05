Гладков: ВСУ атаковали несколько регионов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в Белгороде вражеский беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома.
«ВСУ продолжают атаки на регион. <...> В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома — повреждено остекление», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
Обстрелам подверглось и село Ржевка Шебекинского округа. «В семи частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы», — отметил Гладков. Также пострадали несколько хозпостроек и линия электропередачи.
В районе села Первое Цепляево атакой ВСУ уничтожен прицеп грузового автомобиля. В поселке Политотдельский Белгородского района дрон ударил по служебному автобусу. Транспорт получил повреждения.
Два авто получили разрушения в городе Грайворон. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации БПЛА ВСУ повреждения зафиксировали на нескольких частных домах и сельхозпостройке.
Повреждены строения в хуторе Леоновка Валуйского округа (повреждена кровля складского помещения) и населенных пунктах Волоконовского района. «В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка частный дом атакован FPV-дроном — пробита кровля. В селе Коновалово в результате удара дрона повреждена линия электропередачи», — написал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.