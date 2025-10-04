Уральский музыкант Дмитрий Шихов принял участие в новом сезоне шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, участники которого перевоплощаются в своих любимых исполнителей и борются за денежный приз. Мужчина выступил в образе солиста американской поп-группы Maroon 5 Адама Левина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.
Выступление Дмитрия оценивали Алексей Чумаков, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Марина Кравец. «Дмитрий, такая скромняжка, но видно, что ты можешь лучше всех! Я тебе там махал, давай соберись, ты можешь лучше, а тебя задвинули. Я даю тебе свой голос очень сильно авансом», — прокомментировал выступление уральца комик Иван Абрамов.
Музыкант соревновался с двумя соперниками. С одним из них у Дмитрия набралось одинаковое количество голосов. Окончательное решение принимал участник, который остался без выбора жюри. Он отдал свое предпочтение не уральскому музыканту.
«Думаю что с задачей перевоплощения я справился и был убедителен. Не расстраиваемся и двигаемся дальше! Самое интересное впереди! Стать одним из участников такого шоу среди множества желающих — маленькая победа», — поделился Дмитрий.
