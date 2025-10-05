Более тысячи туристов угодили в «снежную ловушку» на Эвересте

Из-за метели на Эвересте около тысячи человек не могут спуститься
Из-за метели на Эвересте около тысячи человек не могут спуститься Фото:

Около тысячи человек оказались в снежной ловушке на склонах Эвереста в Тибете. Сильная метель, начавшаяся вечером 4 октября, парализовала движение на восточном склоне горы, пишет китайское издание «Саньсян душибао».

"Тысячи людей оказались в ловушке из-за сильного снегопада на восточном склоне Эвереста; спасательные работы крайне затруднены из-за глубокого снега", — пишет китайское издание. Часть туристов смогла спуститься самостоятельно, однако большинству требуется помощь спасателей.

Метель началась 4 октября, видимость сократилась до менее одного метра. Туристы базового лагеря Эвереста укрылись в палатках. Однако некоторые палатки оказались полностью занесены снегом.

Была произведена приостановлена продажа билетов в ландшафтный парк Эвереста. Доступ к туристическим маршрутам был закрыт. Из-за снегопада дороги, ведущие к парку, оказались перекрыты. Спасательные работы ведутся в сложных погодных условиях, что существенно затрудняет эвакуацию туристов.

