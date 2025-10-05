В Грузии готовятся к очередным массовым беспорядкам

В Грузии активизировали меры безопасности возле президентского дворца в Тбилиси. К зданию подвезли водометы, пожарные авто и автобусы с полицейскими, пишут местные СМИ.
"Возле президентского дворца в Тбилиси снова началась мобилизация правоохранителей и средств для силового разгона акций протеста", — сообщил telegram-канал "Тбилиси Грузия". У дворца заметили три водомета, две пожарные машины и четыре автобуса с сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали 4 октября мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. Более 80% голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Оппозиция на фоне результатов голосования предприняла попытки устроить беспорядки в столице, через массовые протесты. Практически сразу после начала шествия в городе начались стычки с полицией. Власти назвали это попыткой государственного переворота.
