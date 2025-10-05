В Грузии готовятся к очередным массовым беспорядкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У президентского дворца в Тбилиси разместили водометы в преддверии новых протестов
У президентского дворца в Тбилиси разместили водометы в преддверии новых протестов Фото:

В Грузии активизировали меры безопасности возле президентского дворца в Тбилиси. К зданию подвезли водометы, пожарные авто и автобусы с полицейскими, пишут местные СМИ.

"Возле президентского дворца в Тбилиси снова началась мобилизация правоохранителей и средств для силового разгона акций протеста", — сообщил telegram-канал "Тбилиси Грузия". У дворца заметили три водомета, две пожарные машины и четыре автобуса с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали 4 октября мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. Более 80% голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». 

Оппозиция на фоне результатов голосования предприняла попытки устроить беспорядки в столице, через массовые протесты. Практически сразу после начала шествия в городе начались стычки с полицией. Власти назвали это попыткой государственного переворота.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии активизировали меры безопасности возле президентского дворца в Тбилиси. К зданию подвезли водометы, пожарные авто и автобусы с полицейскими, пишут местные СМИ. "Возле президентского дворца в Тбилиси снова началась мобилизация правоохранителей и средств для силового разгона акций протеста", — сообщил telegram-канал "Тбилиси Грузия". У дворца заметили три водомета, две пожарные машины и четыре автобуса с сотрудниками правоохранительных органов. Ранее в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали 4 октября мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. Более 80% голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».  Оппозиция на фоне результатов голосования предприняла попытки устроить беспорядки в столице, через массовые протесты. Практически сразу после начала шествия в городе начались стычки с полицией. Власти назвали это попыткой государственного переворота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...