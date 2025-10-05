В Грузии предотвратили диверсию со взрывчаткой и оружием

В Грузии изъяли оружие и взрывчатку, предназначавшиеся для диверсии. Об этом сообщили в службе государственной безопасности страны. Ранее в Грузии прошли беспорядки сразу после выборов, прошедших 4 октября
«В Грузии в большом количестве изъяты оружие и взрывчатка», — сообщают СМИ со ссылкой на службу госбезопасности Грузии. Там отметили, что оружие предназначалось для акций, прошедших 4 октября. Кроме того, говорится, что изъятое было приобретено по указанию представителя одного из действующих на Украине формирований.
Ранее в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование шло за мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний.
Более 80% голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». На фоне чего оппозиция предприняла попытки устроить беспорядки в столице, через массовые протесты Власти назвали это попыткой государственного переворота.
Спустя сутки в Грузии усилили меры безопасности возле президентского дворца в Тбилиси. К зданию подвезли водометы, пожарные авто и автобусы с полицейскими, пишут местные СМИ.
