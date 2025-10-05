Выборы в парламент Сирии завершились, идет подсчет голосов

Избирательные участки по всей Сирии завершили работу, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет — однопалатный парламент страны. Об этом сообщил представитель Высшего комитета по выборам Нувар Наджма.
«Голосование завершено во всех сирийских провинциях, в настоящее время подкомитеты подсчитывают голоса», — заявил Наджма. Его сообщение размещено в социальной сети X.
Голосование прошло в 11 из 14 сирийских провинций. Участки открылись в воскресенье в 09:00 по местному времени. В трех регионах — провинции Эс-Сувейда на юге страны. В провинциях Ракка и Хасеке на северо-востоке голосование было отложено на неопределенный срок из-за сложной обстановки.
В выборах должны были проголосовать около шести тысяч членов коллегий выборщиков, которые определят 140 из 210 депутатов парламента. Оставшиеся 70 мест будут назначены президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
За депутатские мандаты борются 1 578 кандидатов, среди которых 14% составляют женщины. Все кандидаты являются независимыми, так как новые власти распустили все политические партии.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, посетивший избирательный участок в Национальной библиотеке Дамаска, отметил значительные успехи страны в переходе от военного конфликта к мирной избирательной кампании. Он подчеркнул, что новому парламенту предстоит рассмотреть множество ранее приостановленных законопроектов.
