Первые после свержения Асада выборы проходят в Сирии: чего от них ожидать

В воскресенье, 5 октября, в Сирии выбирают новый парламент — Народный совет. Выбирая депутатов, люди будут голосовать по особым — временным — правилам. Причем парламент будет избран не напрямую — часть депутатов назначит сирийский президент Ахмед аль-Шараа.
Предыдущий сирийский лидер Башар Асад сбежал из страны после восстания в декабре 2024 года, получив убежище в России. Последние девять месяцев текущего года для политика и его близких оказались непростыми. В СМИ появлялась информация о различных членах семьи Асада, которых связывают то с британской разведкой, то подозревают в причастности к наркоторговле. А недавно стало известно, что экс-президента Сирии пытались отравить, чтобы скомпрометировать российские власти. О ходе голосования и о том, что происходит с бывшим лидером страны сейчас, — в материале URA.RU.
Как будут организованы выборы
В воскресенье, 5 октября, в Сирии проходят парламентские выборы — в Народный совет. Орган нужно сформировать заново, так как после смены власти в декабре 2024 года он был распущен. Голосование идет по временным правилам, которые закреплены указом президента от 20 августа 2025 года.
По ним выборы проходят не напрямую. Около 7 тысяч выборщиков из региональных коллегий должны выбрать 140 депутатов, а это две трети парламента. Оставшихся депутатов — еще треть состава — назначит президент Ахмед аль-Шараа.
Власти объясняют такую систему тем, что нет точного списка избирателей — его трудно составить из-за массовых переселений во время гражданской войны. Новый парламент будет работать 30 месяцев. За это время власти обещают подготовить условия для полноценного голосования, в котором смогут участвовать все граждане.
Многие эксперты критикуют этот порядок. Они отмечают, что нет четких правил, по которым выбираются выборщики, поэтому прозрачность и честность процесса вызывают сомнения, пишет Associated Press.
В некоторых районах страны — в курдских на северо-востоке и в провинции Эс-Сувейда, где живут в основном друзы, выборы перенесли на неопределенный срок из-за споров местных властей с Дамаском. В итоге голосовать будут не 7 тысяч, а около 6 тысяч выборщиков. 19 мест в парламенте, отложенные за этими регионами, останутся пустыми.
После смены власти в Сирии все партии были распущены, а новые пока не зарегистрированы. Поэтому кандидаты в Народный совет идут как независимые. Всего зарегистрировано около 1,5 тысячи человек, но женщин среди них только 14%. В некоторых округах кандидаток нет совсем. Власти не ввели квоты ни для женщин, ни для национальных и религиозных меньшинств. Поэтому есть риск, что в новом составе парламента будут в основном мужчины-сунниты, если только президент аль-Шараа не назначит женщин и представителей меньшинств по своей квоте.
Что делают власти Сирии для международного признания
В конце сентября 2025 года Ахмед аль-Шараа стал первым за почти 60 лет сирийским лидером, который выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он призвал снять санкции с Сирии и заявил, что страна «возвращает законное место среди мировых наций».
К этому времени аль-Шараа уже провел несколько международных встреч. Его первым шагом стала поездка на экстренный саммит в Каире в марте 2025 года, посвященный палестинскому вопросу. Там он впервые за много лет оказался за одним столом с лидерами арабских стран. В мае его пригласили на саммит Лиги арабских государств в Багдаде, но он предпочел остаться в Сирии и отправил туда делегацию во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.
Большим шагом в признании нового правительства стала встреча аль-Шараа с главой Белого дома Дональдом Трампом в мае в Эр-Рияде. Это был первый контакт лидеров двух стран с 2000 года. Перед переговорами американский лидер объявил о снятии санкций с Сирии, хотя документ был подписан лишь 30 июня. После встречи Трамп назвал аль-Шараа «молодым и сильным человеком с непростым прошлым», у которого есть шанс навести порядок. При этом еще в декабре 2024 года США назначили награду в 10 миллионов долларов за информацию о нем, так как в прошлом он состоял в иракской ячейке «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
После Трампа с аль-Шараа встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Стамбуле стороны впервые за долгие годы напрямую обсудили вопросы границы и курдской автономии.
В сентябре аль-Шараа участвовал в Арабо-исламском чрезвычайном саммите в Дохе, где встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. На полях Генассамблеи ООН он провел переговоры с Трампом, Эрдоганом, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Глава МИД Сирии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Кроме США, санкции против Сирии отменили или смягчили ЕС, Великобритания и Швейцария. В ООН заявили, что отмена ограничений открывает дорогу к восстановлению, но потребовали от временного правительства наладить инфраструктуру и социальные службы. Большую часть финансирования восстановления взяли на себя страны Персидского залива: катарский UCC Holding вложит 7 миллиардов долларов в энергетику, Саудовская Аравия — 6,4 миллиарда долларов в строительство жилья и инфраструктуры, а компания DP World из ОАЭ направит 800 миллионов долларов на реконструкцию порта в Тартусе.
Несмотря на рост международной поддержки, в США считают новое правительство Сирии уязвимым. В июльском докладе военной разведки Пентагона говорится, что власти пока не способны полностью контролировать страну. Под их управлением находится почти вся территория Сирии, кроме северо-востока, где власть у курдских «Сирийских демократических сил». Вне контроля остаются вооруженные группы, связанные с «Аль-Каидой», а также часть нацменьшинств — например, алавиты и друзы. Силовые структуры временного правительства заявляют о готовности бороться с террористами и уже добились некоторых успехов, но работают «на пределе возможностей», отмечается в докладе.
Что известно о предыдущем президенте Сирии
В Сирии в конце ноября 2024 года обострилось противостояние между правительственными войсками Сирийской Арабской Республики (САР) и боевиками. Исламистские группировки атаковали позиции САР, захватив ряд населенных пунктов. После чего боевики смогли там закрепиться.
В ночь на восьмое декабря Башар Асад, управлявший Сирией с 2000 года, покинул страну. В своем обращении к гражданам он подчеркнул, что не видит смысла оставаться президентом после того, как власть в Сирии захватили террористы. Асад бежал в Россию, где ему предоставили убежище. Однако спокойно жить у политика не получилось.
Сперва стала появляться информация, что супруга Башара Асада Асма могла иметь связи с британскими разведывательными структурами. А в Сирии неизвестные лица вскрыли могилу бывшего президента Хафеза Асада в апреле 2025 года. Захоронение было осквернено. В конце июня был арестован двоюродный брат Асада Вассим Асад. Мужчину подозревают в причастности к наркоторговле и ряду других противоправных деяний.
В сентябре Башару Асаду исполнилось 60 лет. На экс-сирийского лидера выписаны два ордера на арест. Сначала во Франции, а затем и в Сирии. В октябре стало известно, что политика пытались отравить. Бывший президент был выписан из московской больницы после лечения от отравления. Инцидент произошел в конце декабря 2024 года после его приезда в Россию. По сведениям Сирийской обсерватории, целью отравления была попытка скомпрометировать российские власти.
