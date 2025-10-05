Каскадер Евгений Чеботарев на спорткаре попал в ДТП в Ростове-на-Дону

Каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре
Каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре

На Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП. Блогер-каскадер Евгений Чеботарев врезался в отбойники и выехал на встречную полосу на спорткаре McLaren 720S.

«Ехали в плохую погоду, дождь шел. На колею попали, бросило машину в отбойники. Повезло, что влетел в знак, потом в другой отбойник, и на встречном движении от меня увернулись машины», — сообщил каскадер РИА «Новости».

Помимо Чеботарева в авто находился еще один человек. Ни водитель, ни пассажир не получили травм.

Автомобиль получил серьезные повреждения: поврежден капот, кузов, выбито колесо и разбита фара. По словам мужчины, ущерб составил 15 миллионов рублей при общей стоимости спорткара около 30 миллионов рублей.

