Итальянский певец Пупо приедет в Екатеринбург

Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) приедет с концертом в Екатеринбург. Уральскую столицу он посетит после визита в Москву и Санкт-Петербург.
«Я возвращаюсь в Россию в декабре и буду участвовать в разных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве. Также мы указываем тур в 2026 году, в котором посетим Новосибирск и Екатеринбург», — цитирует певца ТАСС.
Пупо также добавил, что скоро по российскому телевидению покажут запись его концерта в Кремле. Артист спел с Юрием Лозой, заслуженным артистом РФ Кайем Метовым и народными артистами Львом Лещенко и Александром Буйновым.
