Новые льготы участникам СВО предложило правительство РФ: что войдет в пакет

Правительство России предложило новую меру поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции. Согласно постановлению, внесенному в Госдуму, предлагаются льготы по транспортному и земельному налогам, а также полное освобождение от выплат по военным контрактам от страховых взносов. В случае принятия законопроекта новые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года. Какие еще льготы могут получить участники спецоперации — в материале URA.RU.
Отсрочка по налогам
Отсрочка по НДФЛ
Для военнослужащих документом предусмотрена отсрочка по налогам, которые удерживает работодатель (НДФЛ), а также по страховым взносам. Об этом «Парламентской газете» сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.
Льгота по страховым взносам будет установлена федеральным законодательством. По другим направлениям — региональными властями.
Сколько получают участники СВО
На сегодня, при заключении контракта на службу в зоне СВО федеральная единовременная выплата составляет 400 тысяч рублей (до 31 июля 2024 года она равнялась 195 тысячам). Во время службы минимальное денежное довольствие составляет военного от 210 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, должности, выслуги лет и положенных надбавок.
Также, предусмотрены премиальные выплаты. Например, премия за уничтожение или захват вражеской техники или выплата за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. За каждый день ведения активных боевых действий также предусмотрены «суточные».
Часть единовременной выплаты придется вернуть, если увольнение с военной службы произойдет раньше времени, установленного контрактом. Такое бывает, если боец не выполнил условия договора по определенным «негативным основаниям». Сумма будет вычтена пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока контракта.
Льготы на объекты недвижимости и транспорт
Участникам СВО и их семьям также будут предложены льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Они будут распространяться на один объект каждой категории: одну квартиру, один дом, один гараж и один земельный участок. Как сообщила Коваленко: «Важным станет, что по субъектам имеются различные льготы по автомобилям — в некоторых полное освобождение от транспортного налога, а в некоторых — частичное. Кроме этого, будет возможно получить налоговый вычет по земельному налогу и налогу на имущество».
Также будет установлена льгота по транспортному налогу. В этой сфере льготы могут различаться в зависимости от региона — где-то это будет полное освобождение от уплаты, а где-то — частичное. По словам Коваленко все предложенные льготы — это еще один способ поддержать участников боевых действий.
Мнение Нилова
В Госдуме поддержали инициативу, отметив ее социальную значимость. «Когда социальным группам предоставляется льготное налоговое регулирование — это можно только приветствовать. Тем более, если вопрос касается транспортного налога и вообще предоставления льгот», — заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Коваленко уточнила, что любая льгота — это дополнительная нагрузка на госбюджет. Однако она также отметила, что дать льготы участникам СВО необходимо в рамках поддержки граждан, которые находятся в зоне проведения операции. «Поддержка им крайне необходима», — подытожила она.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.