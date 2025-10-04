Где в Тюмени дешевле всего купить квартиру в новостройке

В поселок Винзили стоимость квадратного метра жилья составляет меньше ста тысяч рублей
В поселке Винзили (Тюменская область) можно приобрести квартиру,где цена за квадратный метр составляет меньше ста тысяч рублей. Такие данные в своем ежемесячном отсчете опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилье в новостройках.
«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. Поселок Винзили — 93 693 рубля»,— указано в отчете риелторов. Данные представлены за август 2025 года.
