04 октября 2025

Где в Тюмени дешевле всего купить квартиру в новостройке

В Тюмени в поселке Винзили продаются квартиры меньше ста тысяч рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
В поселок Винзили стоимость квадратного метра жилья составляет меньше ста тысяч рублей
В поселок Винзили стоимость квадратного метра жилья составляет меньше ста тысяч рублей

В поселке Винзили (Тюменская область) можно приобрести квартиру,где цена за квадратный метр составляет меньше ста тысяч рублей. Такие данные в своем ежемесячном отсчете опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». Речь идет о жилье в новостройках.

«Удельная цена предложений новостроек в Тюмени в разрезе по районам. Поселок Винзили — 93 693 рубля»,— указано в отчете риелторов. Данные представлены за август 2025 года.

