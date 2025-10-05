Бывший министр здравоохранения Дагестана задержана

Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали
Бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Татьяна Беляева была задержана в Ставропольском крае», — сказал собеседник агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!