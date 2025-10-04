Дебошир открыл огонь по екатеринбуржцам из-за шуток

Мужчину задержали и доставили в участок
В Екатеринбурге на улице Грибоедова, 8 неизвестный мужчина из-за смеха со стороны окружающих достал пистолет и устроил стрельбу. Он начал стрелять под ноги «шутникам». Стрелка оперативно задержали, рассказали корреспонденту URA.RU в УМВД Екатеринбурга.
«Личность гражданина установлена. Он доставлен в отдел полиции №13. С ним работают полицейские», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент устанавливаются все подробности инцидента. Пистолет у мужчины изъяли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!