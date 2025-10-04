04 октября 2025

Дебошир открыл огонь по екатеринбуржцам из-за шуток

Мужчина в Екатеринбурге стрелял под ноги жителям города
Мужчину задержали и доставили в участок
В Екатеринбурге на улице Грибоедова, 8 неизвестный мужчина из-за смеха со стороны окружающих достал пистолет и устроил стрельбу. Он начал стрелять под ноги «шутникам». Стрелка оперативно задержали, рассказали корреспонденту URA.RU в УМВД Екатеринбурга.

«Личность гражданина установлена. Он доставлен в отдел полиции №13. С ним работают полицейские», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент устанавливаются все подробности инцидента. Пистолет у мужчины изъяли.

