ВСУ атаковали Белгородскую область, двое пострадавших, включая ребенка

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате очередной атаки беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Произошли повреждения объектов гражданской инфраструктуры, транспорта и линий электропередач в ряде населенных пунктов региона.

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребёнком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре.»— написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате очередной атаки беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок. Произошли повреждения объектов гражданской инфраструктуры, транспорта и линий электропередач в ряде населенных пунктов региона. «В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребёнком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре.»— написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...