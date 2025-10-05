ВСУ атаковали Белгородскую область, двое пострадавших, включая ребенка

В результате очередной атаки беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Произошли повреждения объектов гражданской инфраструктуры, транспорта и линий электропередач в ряде населенных пунктов региона.
«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребёнком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре.»— написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава.
