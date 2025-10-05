05 октября 2025

Глава Чечни поделился подробностями разговора с Путиным

Путин передал приветствие жителям Чечни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров похвастался поздравлением от Путина с Днем рождения
Кадыров похвастался поздравлением от Путина с Днем рождения Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Об этом сообщил сам Кадыров во время торжественной церемонии открытия нового правительственного комплекса в Грозном.

«Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного. В том числе поздравил и меня», — сказал глава Чечни, передает ТАСС.

Торжественная церемония открытия нового правительственного комплекса состоялась в Грозном при участии руководства республики. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города и других значимых дат, отмечаемых в Чеченской Республике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Об этом сообщил сам Кадыров во время торжественной церемонии открытия нового правительственного комплекса в Грозном. «Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного. В том числе поздравил и меня», — сказал глава Чечни, передает ТАСС. Торжественная церемония открытия нового правительственного комплекса состоялась в Грозном при участии руководства республики. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города и других значимых дат, отмечаемых в Чеченской Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...