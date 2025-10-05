Глава Чечни поделился подробностями разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Об этом сообщил сам Кадыров во время торжественной церемонии открытия нового правительственного комплекса в Грозном.
«Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного. В том числе поздравил и меня», — сказал глава Чечни, передает ТАСС.
Торжественная церемония открытия нового правительственного комплекса состоялась в Грозном при участии руководства республики. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города и других значимых дат, отмечаемых в Чеченской Республике.
