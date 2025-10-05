Гладков сообщил о последствиях ночного обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрела Белгорода и объявил о созыве срочного заседания правительства региона. Все медицинские учреждения оперативно переведены на резервное электропитание.
«Есть повреждение энергетики, все аварийные бригады выехали на место. Через час доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для восстановления электроснабжения», — заявил глава региона в telegram-канале.
В настоящее время губернатор направляется на место происшествия для личной оценки масштабов повреждений и координации работ по ликвидации последствий обстрела. На месте работают оперативные службы и аварийные бригады, которые уже приступили к восстановительным работам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.